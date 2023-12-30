«Не позволим России вызывать нас»: Чехия проигнорирует заседание СБ ООН Постпред Чехии проигнорирует заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Handout via Xinhua/Global Look Press

Постоянный представитель Чехии не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по поводу обстрела Белгорода, сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (X) министр иностранных дел республики Ян Липавский. Он подчеркнул, что чешские дипломаты явятся лишь в том случае, если Москва захочет обсудить вывод войск с территории Украины.

Мы не позволим России вызывать нас куда-либо <...>. Мы с удовольствием явимся на [заседание] СБ [ООН], когда Россия захочет обсудить там вывод своих <...> войск [с Украины], — написал Липавский.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Оно состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени. Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский отметил, что члены ООН не смогли бы встретиться раньше по техническим причинам.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате погибли 18 человек, 111 получили ранения. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.