Над Ростовской областью сбили два беспилотника Голубев: над Каменским районом Ростовской области были сбиты два БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Ростовской области силами ПВО, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, никто не пострадал. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются, — отметил губернатор.

27 декабря силы ПВО уже сбили один беспилотник над территорией области. Голубев уточнил, что инцидент произошел ночью. Еще три украинских БПЛА системы противовоздушной обороны сбили 31 декабря. В Минобороны уточнили, что дроны самолетного типа были ликвидированы вечером, их целью ведомство называет попытку совершить теракт на территории России.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне угрозы.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что восемь прилетов со стороны Украины было зафиксировано в поселке Теткино. По его словам, среди населения пострадавших нет, но была повреждена линия электропередачи. В некоторых домах отключили свет.