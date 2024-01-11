«Драматический перелом»: в США описали будущее Киева без поддержки Запада Шумер: на Украине без помощи США произойдет перелом в пользу России

Фото: МО Украины

Без американской помощи на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса. По его словам, которые цитирует РИА Новости, ситуация уже сейчас склоняется в сторону России, а российские власти очень рады снижению возможностей Вашингтона помогать Киеву.

Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу, — отметил Шумер.

Ранее сообщалось, что в 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом. Аналитики Кильского института мировой экономики уточнили, что только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам. Так, в 2022 году страны Запада анонсировали поставки Вооруженным силам Украины 434 танков, однако в следующем году пообещали отправить в Киев только 380 единиц военной техники. При этом фокус стран сместился на зенитно-ракетные комплексы — в 2022 году Украина должна была получить 24 ЗРК, а в 2023-м уже были анонсированы поставки 55 таких систем.

До этого стало известно, что Дания отложила на несколько месяцев передачу Украине истребителей F-16. Среди причин задержки назывались незавершенность обучения украинских пилотов и налаживание необходимой логистики. По некоторым данным, поставка будет отложена минимум на полгода.