Украина не получит в срок датские истребители F-16 Berlingske: поставка истребителей из Дании на Украину будет отложена на полгода

Фото: U.S. Air Force/Dallin Wrye

F-16

Передача Данией истребителей F-16 на Украину будет отложена на несколько месяцев, сообщила газета Berlingske со ссылкой на Минобороны страны. Среди причин задержки называется незавершенность обучения украинских пилотов, а также налаживание необходимой логистики. Уточняется, что поставка будет отложена минимум на шесть месяцев.

Среди прочего речь идет о завершении обучения украинского личного состава, который будет эксплуатировать самолеты после их передачи. График подготовки зависит одновременно от целого ряда факторов, таких как технические и погодные условия. Кроме того, международная коалиция ВВС продолжает работу по созданию на Украине необходимой логистики и инфраструктуры, — говорится в материале.

Изначально поставки планировалась в районе нового года. Минобороны Дании уточняет, что не считает украинских пилотов готовыми к использованию истребителей.

Ранее Министерство обороны США сообщило, что подготовка украинских пилотов управлению F-16 завершится в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что точные сроки еще неизвестны.