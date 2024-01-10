Военные ВСУ бросают позиции под Донецком: новости СВО на вечер 10 января Минобороны: российские бойцы поразили два цеха сборки дронов ВСУ

Фото: МО Украины

Ракетные войска и артиллерийские подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по двум украинским цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате ударов цели были уничтожены. Кроме того, за сутки были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 121 районе, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 10 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла почти 300 солдат на Донецком направлении за сутки

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ нанесли поражение 22-й, 23-й, 24-й, 28-й механизированным бригадам и 5-й штурмовой бригаде ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России. В результате боевых действий украинская армия потеряла до 280 человек убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США, а также три бронемашины «Козак» и 15 автомобилей.

На Краснолиманском направлении российские войска нанесли удары по позициям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял около 190 военнослужащих, а также два автомобиля и две бронемашины. На Купянском направлении российские бойцы отразили четыре атаки, предпринятые штурмовиками 21-й и 32-й механизированных бригад армии Украины. В результате неудачных операций противник потерял 145 солдат, две бронемашины, а также четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении командование ВСУ направило на штурм бойцов 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. В результате провалившихся атак, а также обстрела со стороны российской армии армия Украины понесла потери — 170 солдат, два танка и три бронемашины.

Российские системы ПВО перехватили западные ракеты

Системы ПВО армии России успешно перехватили ракеты, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также были перехвачены снаряды РСЗО «Ураган».

За последние сутки также были уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Они были замечены в районах населенных пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное в ДНР, Белогоровка, Житловка, Кременная в ЛНР, а также в Орлянском Запорожской области, а также в селе Каиры Херсонской области. Всего с начала специальной военной операции украинская армия потеряла около 10,5 тысячи беспилотников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия продвигается к Курахово

Бойцы Вооруженных сил России ломают опорные пункты украинской армии в ходе продвижения от Донецка к Курахово, заявил военный корреспондент Александр Сладков. В Минобороны России пока не прокомментировали данные сведения.

Запад сокращает поставки вооружений Украине

Украинская армия столкнулась со значительным сокращением поставок вооружений со стороны западных партнеров, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это связано с неудачами ВСУ, вызвавшими недовольство в странах НАТО. Кроме того, сокращение поставок может быть связано с большим количеством украинской техники, потерянной в ходе боев с российской армией.

Политические события в странах Запада также влияют на поставки вооружений Киеву, считает Дандыкин. Он отметил, что Германия, являющаяся одним из основных поставщиков, столкнулась со внутренними проблемами. В США скоро пройдут президентские выборы, подчеркнул Дандыкин.

По данным Кильского института мировой экономики, в 2023 году поведение западных держав в вопросе поставок оружия Киеву изменилось. В частности, фокус стран сместился на зенитно-ракетные комплексы. Поставки танков сократились.

Украинская армия покинула некоторые позиции под Донецком

Подразделения Вооруженных сил Украины отступили со своих позиций в районе населенных пунктов Новомихайловка и Георгиевка, расположенных на Донецком направлении. По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, при отступлении украинские солдаты бросили раненых сослуживцев, а также тела погибших бойцов.

Гагин также заявил о смене тактики армии Украины. По его словам, на Донецком направлении ВСУ отказались от использования ствольной артиллерии, отдав предпочтение беспилотникам. Предполагается, что такое решение было принято в целях экономии снарядов.

Российские конструкторы создают смертоносное оружие для СВО

Вооруженные силы России могут получить новые виды оружия, которые станут еще более смертоносными для украинской армии, чем дроны-камикадзе, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, в настоящее время в РФ налажено массовое производство различных видов вооружений. В дальнейшем темпы производства будут только расти, считает он.

Клинцевич отмечает, что он лично побывал на некоторых предприятиях, специализирующихся на производстве оружия для российской армии. Они похожи на автомобильные заводы и отличаются стерильностью, рассказал он.

Солдаты ВСУ теряют доверие к Зеленскому

Солдаты Вооруженных сил Украины и простые жители страны потеряли доверие к президенту Владимиру Зеленскому, заявил сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Роман Калиниченко. По его словам, украинцы все чаще ностальгируют о временах президентства Виктора Януковича.

Калиниченко отметил, что при экс-президенте было «хорошо, спокойно и тихо». Кроме того, уровень заработных плат был выше, чем сейчас. Зарплата позволяла не только обеспечивать себя всем необходимым, но и делать накопления, добавил он.

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