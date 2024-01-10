ВСУ развернули артустановку посреди оживленного шоссе и попали на видео

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины развернули шведскую артиллерийскую установку Archer посреди оживленного шоссе, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он опубликовал видеозапись, на которой видно, как готовая к стрельбе артустановка стоит на обочине, в это время мимо нее проезжают гражданские автомобили. По мнению журналиста, таким образом украинские войска избегают ответного огня, прикрываясь мирными жителями.

На оживленной дороге стоит шведская САУ Archer, готовая к стрельбе. Это видно по опущенным упорам. Ведут огонь с дороги, по которой едут мирные жители, зная, что ответки не будет, так как наши военные не ведут огонь по гражданским, — прокомментировал видеозапись Руденко.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что украинские войска отступили с ряда позиций на Донецком направлении. По его словам, солдаты оставили точки, расположенные под Новомихайловкой и Георгиевкой. Кроме того, противник сократил применение артиллерийских установок на данном участке фронта, отдав предпочтение беспилотникам. Предполагается, что такое решение было принято с целью экономии снарядов.