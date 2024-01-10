Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на Донецком направлении Гагин: ВСУ покинули некоторые позиции под Новомихайловкой и Георгиевкой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции под Новомихайловкой и Георгиевкой на Донецком направлении, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, которые приводит ТАСС, противник сократил применение артиллерии на этом участке и нарастил применение беспилотных летательных аппаратов в целях экономии снарядов.

Под Новомихайловкой противник побежал сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой, — рассказал Гагин.

Ранее в Минобороны России рассказали, что экипажи российских штурмовых самолетов Су-25 уничтожили в ходе боевого вылета на Донецком направлении опорный пункт ВСУ. Удары наносились при помощи неуправляемых авиационных ракет. На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолеты один за другим наносят удары с кабрированием, затем выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении. По его словам, ВСУ потеряли здесь убитыми и ранеными более 250 военнослужащих.