Экипажи Су-25 ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Экипажи российских штурмовых самолетов Су-25 уничтожили в ходе боевого вылета опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Удары наносились при помощи неуправляемых авиационных ракет.

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил России поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, — говорится в сообщении.

На представленном российским оборонным ведомством видео можно увидеть, как самолеты совершают боевой вылет, в ходе которого один за другим наносят удары с кабрированием, затем выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром.

Кроме того, летчик одного из экипажей с позывным Бэбск, слова которого приводит РИА Новости, отметил, что, по докладу передового авиационного наводчика, была получена оценка «отлично».

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударе российских штурмовиков Су-25 по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты — 25 метров. Экипажи ударили по целям на Донецком направлении. В ведомстве добавили, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все намеченные позиции противника были уничтожены.