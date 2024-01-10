Военный эксперт заявил о производстве нового супероружия для СВО Военэксперт Клинцевич: в РФ создается более мощное оружие, чем дроны «Куб»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В настоящее время в России разрабатываются новые виды оружия, которые станут для ВСУ еще более смертоносными, чем дроны-камикадзе «Куб» или «Ланцет», рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он также отметил, что сейчас в стране налажено массовое производство оружия, которое полностью освоено российскими военнослужащими, и оно будет только ускоряться.

Я лично был на этом производстве и могу сказать, что это заводы будущего, где все чисто, стерильно. Они даже чем-то напоминают автомобильные заводы, где часть операций выполняют роботы. В частности, они занимаются сборкой, обработкой деталей. Это ускоряет и повышает точность изготовления. После этого ты по-другому смотришь на американское оружие, которое изготавливается вручную, — сказал эксперт.

Ранее американский журнал назвал обновленные российские беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины. По словам авторов статьи, боеголовки, которыми оснащены эти дроны, изготовлены из взрывчатого вещества в 1,7 раза мощнее тротила.

До этого военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что беспилотники «Куб» имеют очень широкое применение в зоне спецоперации. В частности, эти дроны способны поражать тяжелые танки, выводя из строя их двигатели, тем самым «обездвиживая» их.