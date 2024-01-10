«Переломный момент»: пленный солдат ВСУ об отношении населения к Зеленскому Пленный солдат ВСУ: Зеленскому перестали доверять и военные, и гражданские

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Все меньше и военных, и гражданских на Украине доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен солдат ВСУ Роман Калиниченко. Он также добавил, что его соотечественники все больше ностальгируют по временам, когда Украиной руководил Виктор Янукович.

Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных... С гражданского народа, — пояснил пленный.

По словам солдата, украинцы стали все чаще вспоминать времена президентства Януковича с началом российской спецоперации. Они отмечают, что при экс-президенте было «хорошо, спокойно, тихо». Кроме того, у людей была стабильная зарплата, позволявшая не только обеспечивать себя всем необходимым, но и делать накопления. Сейчас же у многих украинцев после оплаты коммунальных услуг не остается ничего, отметил военнопленный.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского. По его словам, украинскому лидеру необходимо осознать, что второго президентского срока у него не будет.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что граждане Украины должны избавиться от администрации Зеленского, так как только в этом случае они смогут договориться с Россией о наступлении мира. Он выразил уверенность, что действующие власти не в состоянии управлять народом.