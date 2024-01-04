На Украине призвали свергнуть Зеленского ради мира в стране Экс-советник Кучмы Соскин: украинцам нужно сместить Зеленского ради мира

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Граждане Украины должны избавиться от администрации президента Владимира Зеленского, так как только в этом случае они смогут договориться с Россией о наступлении мира, заявил экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он выразил уверенность, что действующие власти не в состоянии управлять народом.

Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих <...> «слугах», которые захватили власть на Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим из войны, — сказал он.

Соскин считает, что народу Украины пора перестать прислушиваться к провластным политикам. По его мнению, пришло время сделать выбор в пользу создания «коалиции мира».

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал предположение, что Зеленский использует тему ударов по Крыму в попытках понравиться британской аудитории. Аналитик считает, что президент Украины делает большой упор на геополитические интересы этой страны.

Издание Asia Times ранее отмечало, что ударами по Белгороду Зеленский ухудшил ситуацию для Украины. В статье говорится, что атака по российскому городу может оставить Киев без поддержки Запада.