Asia Times: удары по Белгороду станут смертельной раной для Зеленского

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Ударами по Белгороду президент Владимир Зеленский ухудшил ситуацию для Украины, пишет Asia Times. В статье отмечается, что атака на российский город рискует оказаться смертельной раной для украинского лидера. Из-за таких действий Киев может потерять поддержку Запада, отмечает издание.

Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту, — сказано в материале.

Журналисты отмечают, что Киев может потерять поддержку Запада, поскольку в Европе боятся расширения конфликта из-за слабой позиции НАТО в сфере европейской безопасности. Этот страх может ускорить усилия по заключению соглашения с Россией, прежде чем все выйдет из-под контроля, считают эксперты.

Нападения Зеленского на российский город, оправданные они или нет, ошибочны и могут стать смертельной раной, нанесенной самому себе, — резюмирует автор статьи.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение, что Киев атаковал Белгород, потому что ВСУ находятся «в агонии» перед концом боевых действий. Также, по его мнению, Киев мог таким образом пытаться предотвратить возможную новогоднюю наступательную активность российской армии. Кроме того, возможен приказ со стороны Запада.