«Агония ВСУ»: Сладков назвал возможные причины обстрела Белгорода Сладков: мотивом ВСУ для ударов по Белгороду может быть приказ Запада или агония

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение в Telegram-канале, что Киев атаковал Белгород, потому что ВСУ находятся «в агонии» перед концом боевых действий. Также, по его мнению, Киев мог таким образом пытаться предотвратить возможную новогоднюю наступательную активность российской армии.

Военкор также предположил, что украинские власти хотели показать «волю к победе» над РФ, чтобы вернуть уверенность Запада в боевом духе и потенциале ВСУ, либо приказ Киеву об атаке на российские жилые кварталы был отдан непосредственно Западом, допустил Сладков. Он также назвал среди других причин попытку отомстить ВС РФ за уничтожение большой группы иностранных наемников в гостиницах Харькова.

Если повышение накала войны — это приказ Запада украинским военным, то смысл этого приказа вижу только в одном: измазать Киев кровью русских перед уходом англосаксов из Украины, чтоб украинцы с русскими не нашли общий язык. В любом случае, Запад крайне опасается полного перехода боевой инициативы от Украины к России. Но по-другому и быть не может, потому как силы оставляют ВСУ (НАТО), а мы силу набираем. У кого сила — у того и инициатива, — отмечает военкор.

Ранее RT со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ о массированном обстреле центральной площади Белгорода. По информации издания, глава государства передал свое поручение начальнику ГУР Кириллу Буданову.

Тот в свою очередь назначил исполнителем теракта личный состав нацбатальона «Кракен» под командованием Сергея Величко. После поступления приказа бойцы сразу же выдвинулись на позиции и атаковали город из реактивной системы залпового огня, говорится в материале. По информации издания, потом они отошли в тыловые районы Харьковской области.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный уже заявлял, что атака ВСУ на Белгород была одобрена лично Зеленским. По его словам, для удара была задействована РСЗО чешского производства. Теракт был тщательно подготовлен, о нем знали все высокопоставленные лица, уверен военкор.