«Одобрен Зеленским лично»: военкор сообщил детали теракта в Белгороде Военкор Поддубный сообщил, что атака на Белгород была одобрена Зеленским

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Атака Вооруженных сил Украины на Белгород была одобрена высокопоставленными лицами Киева и лично президентом Владимиром Зеленским, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, для удара ВСУ задействовали РСЗО чешского производства.

Боевики киевского режима использовали РСЗО чешского производства для атаки по центру Белгорода. Террористический акт был тщательно подготовлен и одобрен главарями киевского режима и Зеленским лично. Реактивную систему залпового огня разместили в 4 км от линии боевого соприкосновения, которая сейчас в этом районе проходит по государственной границе, — уточнил Поддубный.

Военкор добавил, что ВСУ целенаправленно били по центру города. По его мнению, это говорит о том, что целью атаки были мирные жители.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что число людей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, возросло до 24 человек. По его словам, в настоящий момент среди пострадавших числятся 108 граждан. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков. Глава региона добавил, что повреждения получили 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладения и семь социальных объектов. Гладков отметил, что ведутся работы по оценке ущерба.