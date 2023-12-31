Стало известно, кто отдал приказ о массированном обстреле Белгорода RT: приказ об обстреле Белгорода отдал лично Зеленский

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ о массированном обстреле центральной площади Белгорода, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации издания, глава государства передал свое поручение начальнику ГУР Кириллу Буданову.

Он в свою очередь назначил исполнителем теракта личный состав нацбатальона «Кракен» под командованием Сергея Величко. После поступления приказа бойцы сразу же выдвинулись на позиции и атаковали город из реактивной системы залпового огня, говорится в материале. По информации издания, потом они отошли в тыловые районы Харьковской области.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный уже сообщал, что атака ВСУ на Белгород была одобрена лично Зеленским. По его словам, для удара была задействована РСЗО чешского производства. Теракт был тщательно подготовлен, о нем знали все высокопоставленные лица, уверен военкор.

По последним данным, в результате обстрела Соборной площади в Белгороде погибли 24 человека. Травмы различной степени тяжести получили свыше 130 граждан. По данным Минздрава, госпитализация понадобилась 93 пострадавшим, среди которых 13 являются детьми.