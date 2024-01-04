«Реализуем»: в Киеве раскрыли замысел Зеленского по Крыму Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться Британии

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka. По мнению аналитика, глава государства делает сильный упор на геополитические интересы Великобритании.

Этот стратегический пункт (операции против Крыма. — NEWS.ru) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах, — отметил аналитик.

Ранее вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл заявил, что украинский лидер оказался в патовой ситуации по итогам 2023 года, поскольку год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает. Российская армия тем временем добивается значительных успехов, которые свидетельствуют, что в будущем ситуация будет складываться в пользу России, добавил он. По словам эксперта, ключевым показателем успеха в данном случае является количество захваченных территорий, в чем Украина явно не преуспела.

До этого американское издание Responsible Statecraft писало, что Зеленский по итогам 2023 года оказался в изоляции. По данным СМИ, президент Украины остался без поддержки почти всех ключевых союзников. Прежде всего речь идет о США, которые заметно сменили риторику по данному вопросу, говорится в материале.