Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 2023 года остался без поддержки почти всех ключевых союзников, сообщает американское издание Responsible Statecraft. Прежде всего речь идет о смене риторики США по украинскому вопросу.
Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость, — говорится в статье.
Авторы материала подчеркнули, что это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон «проявляет благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб бывшим бенефициарам». В то же время, отмечается в материале, многие сторонники Украины намекают Зеленскому на необходимость пойти на территориальные уступки в угоду мира, а мечта украинского президента вступить в НАТО приобретает все более призрачный статус.
Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придется найти способ положить конец конфликту дипломатическим путем <...>, но и, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы, — говорится в материале.
Ранее издание Politico сообщило о смене стратегии Европы и США по Украине. По мнению экспертов, Запад начал отходить от идеи о «тотальной победе над Россией», все чаще переходя к обсуждению потенциального мирного урегулирования.