В США рассказали о впавшем в немилость среди союзников Зеленском RS: Зеленский оказался почти в полной изоляции по итогам года

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 2023 года остался без поддержки почти всех ключевых союзников, сообщает американское издание Responsible Statecraft. Прежде всего речь идет о смене риторики США по украинскому вопросу.

Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость, — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон «проявляет благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб бывшим бенефициарам». В то же время, отмечается в материале, многие сторонники Украины намекают Зеленскому на необходимость пойти на территориальные уступки в угоду мира, а мечта украинского президента вступить в НАТО приобретает все более призрачный статус.

Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придется найти способ положить конец конфликту дипломатическим путем <...>, но и, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы, — говорится в материале.

Ранее издание Politico сообщило о смене стратегии Европы и США по Украине. По мнению экспертов, Запад начал отходить от идеи о «тотальной победе над Россией», все чаще переходя к обсуждению потенциального мирного урегулирования.