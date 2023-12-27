«Уступки России»: в США озвучили новый план по Украине Politico: США и ЕС включают уступки России в новую стратегию по Украине

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США и страны Европы постепенно меняют стратегию по Украине, пишет Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне. Раньше речь шла о «тотальной победе над Россией», но теперь все чаще обсуждают укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве.

Администрация Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. <...> Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России, — отметили обозреватели.

Однако Штаты не могут открыто пойти на попятную и объявить о смене внешнеполитического курса, заявили журналисты. Тем более президент США Джо Байден не признает неудачу своей стратегии в год президентских выборов, это был бы слишком серьезный политический риск, пояснили аналитики.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей специальной военной операции. Песков отметил, что тезис, будто российский лидер хочет переговоров для прекращения огня, «в своей концепции неверен».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. По его словам, Россия никогда не уходила от переговоров.