Песков назвал условие, при котором Путин готов на переговоры с Киевом Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

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Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей специальной военной операции, заявил в интервью газете The New York Times представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что тезис, будто российский лидер хочет переговоров для прекращения огня, «в своей концепции неверен».

Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей, — подчеркнул он.

Ранее Песков заявлял, что для проведения мирных переговоров с Украиной сейчас нет никакого базиса, эта тема на текущий момент неактуальна. Так он ответил на заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что тема переговоров с Россией сейчас лишена смысла.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. По его словам, Россия никогда не уходила от переговоров.

В начале декабря американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. По словам аналитика, разговор двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома.