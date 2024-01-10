Сладков: русская пехота ломает позиции ВСУ при продвижении к Курахово

Фото: МО РФ

Российские военные ломают опорные пункты Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, пехота ВС РФ продвигается от Донецка к Курахово. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы продвигаемся от Донецка к Курахово. И это отлично. Русская пехота ломает опорные пункты ВСУ. И в Георгиевке, и вокруг в полях. Дело трудное и кровавое. Но мы его делаем, — написал Сладков.

Комментируя сообщения некоторых Telegram-каналов о трудностях ВС РФ на Херсонском направлении, военкор отметил, что не стоит далеко заходить в рассуждениях. По его словам, нужно дождатья заявлений командиров.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что ВСУ оставляют свои позиции под Георгиевкой и Новомихайловкой на Донецком направлении. По его словам, на этом участке украинские войска сократили применение артиллерии и стали чаще использовать беспилотные летательные аппараты для экономии боеприпасов. Гагин добавил, что солдаты ВСУ оставили на позициях тяжелораненых и тела погибших сослуживцев.