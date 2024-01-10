Военэксперт назвал причины сокращения поставок тяжелой техники ВСУ Военэксперт Дандыкин: поставки вооружения Украине сократили из-за неудач ВСУ

Фото: МО Украины

Западные страны сократили поставки тяжелой техники Украине из-за неудачного контрнаступления ВСУ, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт объяснил, что Киев не оправдал ожиданий западных партнеров. Кроме того, большая часть поставленной техники была потеряна во время боев.

Это связано прежде всего с неудачами контрнаступления. Они не оправдали оказанного им доверия. Все, что давали, во многом потеряно, небольшое количество территории, которое было приобретено, сейчас в большинстве своем наши возвращают, — пояснил Дандыкин.

На ситуации также отражаются предстоящие выборы в США. Эксперт подчеркнул, что и в Германии, которая является главным поставщиком вооружения ВСУ в Европе, «сейчас не все спокойно». Дандыкин добавил, что в 2024 году помощь Украине могут продолжить сокращать, если ВСУ не покажут существенных результатов.

Ранее стало известно, что в 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом. По информации аналитиков, только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам вооружения. Больше всего техники предоставила Польша — на конец 2023 года она передала украинской армии 264 танка.