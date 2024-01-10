«Станут кошмаром для ВСУ»: что известно о БПЛА «Куб», как его применяют Newsweek заявил о «кошмарной» модернизации российского БПЛА «Куб»

Фото: kalashnikovgroup.ru

БПЛА «Куб»

Новая модификация российского ударного беспилотника «Куб» станет «кошмаром для украинских военных», считает американское издание Newsweek. Что такое «Куб», как его модернизировали и применяют?

Что такое БПЛА «Куб»

Российский беспилотник-камикадзе «Куб-БЛА» был создан группой компаний ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников». Его впервые представили в 2019 году на международной выставке вооружений в Абу-Даби. Среди его преимуществ называют компактные габариты и небольшой вес, а также возможность скрытого запуска, бесшумность и простоту в управлении.

Особенностью «Куба» является способность барражировать в воздухе до 30 минут, обнаруживая цель, после чего атаковать ее в пикировании, поражая верхнюю, наименее бронированную часть танков и другой боевой техники. Масса боевой части БПЛА, по известным данным, до 3 кг.

Западные военные эксперты летом 2023 года сообщили изданию Wired, что «Куб» может быть оснащен искусственным интеллектом, который позволит ему самостоятельно выбирать цели и момент для атаки. «Калашников» не раскрывает подробных технических характеристик БПЛА, поэтому эти заявления остаются предположением.

Почему новый «Куб» станет кошмаром для ВСУ

Американское издание Newsweek со ссылкой на военный журнал SOFREP сообщает, что новый «Куб» станет крайне опасен для украинских войск. Причина — новая боеголовка ОФБЧ-2.5.

«SOFREP описывает эти учучшения как „как будто русские примотали кувалду“ к „брюху“ беспилотника, и „прокачали“ боеголовку, превратив [„Куб“] в настоящий кошмар для врага», — пишет Newsweek.

Как отмечает Newsweek, ранее Россия не так часто использовала «Куб», поскольку его боеголовка оказалась недостаточно мощной. В новой боевой части используется взрывчатое вещество октоген, известное также как HMX или OKFOL, которое в 1,7 раза мощнее, чем тринитротолуол. ВС РФ чаще применяли «Ланцет», который военные эксперты признают одним из наиболее эффективных видов оружия на СВО.

Фото: kalashnikovgroup.ru БПЛА «Куб»

Как применяют беспилотники «Куб» в ходе СВО

Глава концерта «Калашников» Алан Лушников сообщил о поставках новой версии «Куб-БЛА» в войска незадолго до Нового года. В эфире канала «Россия 24» он заявил, что «это очень серьезный шаг, поскольку это, по сути, новый продукт». Как пишет Newsweek, новая версия «Куба», возможно, позволит поражать цели, бронирование которых не могли пробить «Ланцеты».

Как рассказал NEWS.ru глава компании «Аэрокон» Эдуард Багдасарян, беспилотники-камикадзе в СВО зачастую используют вместе с разведывательными БПЛА, которые высматривают и «подсвечивают» цель, а после удара фиксируют результаты попадания.

«Не в последнюю очередь эта эффективность обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА — они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах. Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно», — отмечает источник РИА Новости.

Как модернизируют российские беспилотники

Российские ударные беспилотники получили ряд усовершенствований за время СВО. Так, в августе 2023 года стало известно о появлении новой мобильной пусковой установки для «Изделия 53» — модернизированной версии «Ланцета». Как писало «Военное обозрение», система, напоминающая кассету ракет РСЗО, представляла собой несколько труб-катапульт, в которых дроны хранятся в сложенном состоянии. При совместном запуске «Ланцеты» способны образовывать рой с автоматическим наведением на цели.

Кроме того, 9 января военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил о появлении третьей версии барражирующего БПЛА «Герань». Новая «Герань-3» получила мощный мини-турбореактивный двигатель «Толу-4», который позволил увеличить вес ее боеголовки до 300 кг. По утверждениями украинских источников, скорость реактивных «Гераней» достигает 500 км/ч.

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