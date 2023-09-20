Дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб»: как работают, что о них говорят на Западе Компании Ростеха кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб»

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб» увеличат кратно, заявили в Ростехе. Именно эти ударные беспилотники на Западе называют одним из самых эффективных видов российских вооружений: они наводят ужас на украинских военных в зоне СВО, за их работой пристально наблюдают зарубежные оружейные эксперты. Что известно об этих отечественных БПЛА, — в материале NEWS.ru

Как Ростех усиливает производство боевых дронов

Предприятия госкорпорации «Ростех» кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», а также разведывательных беспилотников «Тахион», «Гранат» и других. Об этом по случаю Дня оружейника сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, председатель совета директоров концерна «Калашников» Бекхан Оздоев. По его словам, это стало возможно благодаря расширению производственных мощностей.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность этих дронов-камикадзе против западной техники в зоне проведения специальной военной операции. Он поручил гендиректору Ростеха Сергею Чемезову увеличить производство боевых БПЛА.

«„Куб“ и „Ланцет“ очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — сказал Путин.

Как используют дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб»

«Ланцет» и «Куб» — высокоточные барражирующие боеприпасы, разработанные компанией ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников». Широкой публике о них стало известно в 2019 году. Оба этих комплекса запускаются с катапульты и используют для полета электродвигатели. На пути к целям они способны пролететь десятки километров, при этом «Ланцеты» развивают скорость от 80 до 300 км/ч, в зависимости от модели и комплектации, а «Куб» — до 130 км/ч. БПЛА вооружены осколочно-фугасными и кумулятивными боезарядами.

Комплексы используют несколько типов систем наведения: координатную, оптико-электронную и комбинированную, в том числе могут действовать в составе роя. Глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян в беседе с NEWS.ru отметил, что классические «Ланцет» и «Куб» зарекомендовали себя надежными средствами поражения наземных целей. По его словам, военные их часто используют в тандеме с беспилотником-разведчиком.

«„Ланцет“ и „Куб“ оснащены камерой, которая высматривает, но часто им помогает другой дрон — наводчик. Они определяют цель, и барражирующий боеприпас совершает прицельное пикирование, а затем фиксируется факт поражения», — объяснил Багдасарян.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью NEWS.ru рассказал, что за время проведения спецоперации производитель значительно усовершенствовал технические характеристики дронов-камикадзе, используя боевой опыт ВС РФ. Он отметил, что с помощью «Ланцетов» и «Кубов» российским военным уже удалось уничтожить многие западные танки, бронетранспортеры, БМП, зенитные ракетные комплексы и другую технику.

«В зависимости от типа техники, которую требуется уничтожить, подбирается соответствующий барражирующий боеприпас. По данным разведки он выводится в поле, где находится цель. Дальше остается только эффективно сработать оператору. За рубежом пришли к выводу, что мы сделали столько дронов-камикадзе, что украинские средства ПВО с ними не справляются, в том числе и те, которые были переданы странами НАТО», — подчеркнул Леонков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет»

Как «Ланцеты» оценили на Западе

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут возникнуть большие проблемы после появления у России на поле боя новой модификации беспилотника «Ланцет», отмечает Forbes. Издание указывает, что недавно такой начиненный взрывчаткой дрон поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. В Forbes предположили, что эта атака могла стать боевым дебютом нового «Ланцета».

«Внедрение обновленного, летящего дальше „Ланцета“ увеличивает опасность», — предупреждают американские журналисты.

Ранее российские десантники уничтожили танк ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». На опубликованных кадрах дрон-камикадзе совершает прямое попадание в тяжелую технику противника, после чего происходит взрыв и машина оказывается выведена из строя.

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия добилась явных успехов в разработке беспилотников военного назначения. В интервью журналисту Гарланду Никсону он отметил, что, если бы сейчас между РФ и НАТО вспыхнул вооруженный конфликт, в войне дронов у Альянса было бы мало шансов добиться превосходства.

«Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — сказал Риттер.

Польский портал Interia пишет, что российские «супердроны» «Ланцет» оказались «настоящим кошмаром» для украинской армии. В статье отмечается, что это оружие является одним из самых мощных в арсенале ВС РФ.

«Они — настоящий кошмар для украинских солдат. Настоящий феномен „Ланцета“ — это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, даже прямо перед выбранной целью», — говорится в публикации.

Действительно ли российские ударные дроны лучше зарубежных

Алексей Леонков не считает, что нужно мериться техническими характеристиками БПЛА. По его мнению, все они обладают примерно одинаковыми качествами, а их эффективность зависит от профессионализма операторов.

«У нас научились их профессионально применять, так что в принципе промахов и несрабатывания не наблюдается. Все зависит от того, кто управляет дроном, как он сделан и так далее. У нас с этим стало значительно лучше. А у противника что-то получается, что-то нет», — отметил Леонков.

Военный эксперт привел в пример новые украинские беспилотники самолетного типа, с помощью которых противник совершает попытки прорыва на российскую территорию. По его словам, не все они достигают цели.

«Гибнут десятки дронов, которые атакуют наши комплексы противовоздушной обороны, чтобы дать возможность пройти этому беспилотнику. Но они тоже не достигают цели, их уничтожают», — подчеркнул Леонков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат «Куб»

На сколько Ростех увеличит производство БПЛА

Цифры, связанные с поставками вооружений и военной техники, особенно в контексте СВО, являются закрытой информацией, объяснил NEWS.ru эксперт в сфере беспилотной авиации, руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» Денис Федутинов. По его словам, кратное наращивание производства БПЛА предприятиями Ростеха может означать увеличение объемов выпуска на порядки в сравнении с периодом мирного времени.

«Беспилотники в текущей военной кампании, с учетом высокой интенсивности боевых действий и активным противодействием противника, живут крайне мало и редко вырабатывают заложенный в них разработчиками ресурс. Этот тезис применим к беспилотным разведчикам, как нашим, так и украинским. Но в еще большей степени он касается барражирующих боеприпасов, представляющих собой фактически средства однократного применения», — объяснил Федутинов.

Леонков, комментируя заявление Ростеха, подчеркнул, что в госкорпорации «поступают мудро», скрывая точные данные о количестве выпускаемых дронов «Ланцет» и «Куб».

«В Ростехе поступают мудро, не называя цифр. Пусть противника ждет сюрприз», — сказал военный эксперт.

Эдуард Багдасарян считает, что термин «кратно» означает увеличение объемов выпуска продукции «насколько это возможно». По его информации, ижевское предприятие ZALA AERO, которое производит «Ланцет», «Куб» и другие дроны, сталкивается с нехваткой производственных мощностей.

«Ижевск — оборонный город. Как мне рассказывают очевидцы, даже многоэтажный торговый комплекс освободили и заняли его станками, оборудованием и инструментами, чтобы обеспечить увеличение выпуска этих беспилотников. Понятно, что сейчас все идет на нужны СВО, но экспортный потенциал тоже нельзя исключать. За границей смотрят на наши БПЛА, и другие государства заинтересованы приобретать наиболее эффективные образцы», — пояснил Багдасарян.

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