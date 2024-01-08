ВСУ впервые признали поражение: что известно об ударах по ВПК Украины ВСУ признали, что не смогли сбить ни одного «Кинжала» во время атаки 8 января

Фото: t.me/dsns_telegram

Украинское командование впервые признало, что не смогло отразить массированный удар ВС РФ. Что заявили в ВСУ и Минобороны России, были ли «Кинжалы»?

Как ВС РФ атаковали объекты ВПК Украины

Министерство обороны России 8 января сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Как уточнили в ведомстве, был применен в том числе гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в МО РФ.

Согласно данным Telegram-канала «Два майора», в ночь с 7 на 8 января 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22 вышли на рубежи пусков ракет, произведя их из глубины воздушного пространства России.

«В момент подлета данных ракет к границам Украины взлетели МиГ-31К и выпустили гиперзвуковые „Кинжалы“, обеспечив единовременность удара и перегрузку разряженной „Геранями“ и ложными целями украинской ПВО», — пишет источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МИГ-31К

Канал «Два майора» добавляет, что дополнительные пуски баллистических ракет позволили преодолеть ПВО Украины и нанести удары по ряду военных объектов.

«Взрывы звучали в Харьковской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской областях», — констатирует Telegram-канал.

Минобороны РФ данные канала «Два майора» не комментировало.

Какие объекты поражены на Украине

По данным блогера Юрия Подоляки, утром 8 января в Житомирской области «Кинжалами» были поражены очередные позиции американских комплексов Patriot киевского узла ПВО.

«Между тем постепенно появляется все больше и больше информации о пораженных объектах на Украине. На Днепропетровщине (Кривой Рог) уничтожены цеха, где было налажено производство БПЛА», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.

Он добавляет, что, по предварительной информации, были нанесены удары по объектам ВСУ в районе Змиевской ТЭЦ в Харьковской области и в самом Харькове. Кроме того, ВС РФ поразили важный для украинской армии железнодорожный узел Новомосковск в Днепропетровской области и военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщает Подоляка.

Telegram-канал Readovka среди пораженных объектов украинской армии выделяет логистический узел Шепетовка и Староконстантинов.

«Что касается вероятных объектов, то нужно отдельно выделить Шепетовку и Староконстантинов Хмельницкой области — первый является крупным логистическим узлом, через который перенаправляется западная техника, во втором расположен одноименный аэродром. В Харьковском регионе ракеты поработали в Киевском районе, что представляется абсолютно логичным решением: ведь там минимум четыре крупных промышленных объекта, на которых разрабатываются ракеты-носители и ж/д и авиационная техника», — пишет ресурс.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Что заявили в ВСУ о российском ударе

Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ впервые признали, что не смогли отразить массированный российский удар — ракеты поразили военные и критические объекты.

Фото: t.me/dsns_telegram

По данным Воздушных сил Украины, из 59 средств воздушного поражения удалось сбить лишь 26. Из них — 8 БПЛА.

«Воздушные силы ВСУ неожиданно заявили, что смогли сбить минимум ракет», — пишет «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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