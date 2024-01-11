FPV-дроны в зоне СВО улучшили с помощью новейшей разработки Комплексы для перевода FPV-дронов в режим торпеды начали применять в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», изделия начали применять в тестовом режиме в зоне спецоперации, сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, с помощью этой разработки дрон может самостоятельно заходить на цель и уничтожать ее.

У нас в стране разработано несколько комплексов оптического донаведения FPV-дронов — камикадзе. Данные системы оптического донаведения еще только проходят обкатку на линии боевого соприкосновения, но у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям, — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что наиболее востребованными беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины сегодня являются именно FPV-дроны. По словам аналитика, поставки БПЛА будут стремиться наращивать обе стороны. Оператор при работе с этой техникой видит происходящее через специальные очки, как будто он находится внутри дрона, совершая полет вместе с ним: это позволяет эффективно управлять беспилотником, заводя его в труднодоступные точки и нанося ощутимый урон противнику.

До этого военкор Александр Сладков рассказал, что реактивная версия беспилотника «Герань» весит тонну. По его словам, боеголовка у такого варианта БПЛА достигает массы 300 кг.