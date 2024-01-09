Штурм Авдеевки 9 января: что у Марьинки, какие новые позиции взяли ВС РФ WarGonzo: ВС РФ имеют тактический успех у Новомихайловки, продолжают штурм АКХЗ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные продолжают развивать успех в районе Авдеевки. По сообщению военкоров, ВС РФ продвигаются в районе Новомихайловки и продавливают ВСУ на Авдеевском коксохиме. Что происходит на Донецком направлении 9 января, какие успехи в Марьинке и Авдеевке?

Что происходит в Авдеевке и Марьинке 9 января

Проект Wargonzo сообщает о тактических успехах в районе Новомихайловки и продолжении штурма Авдеевского коксохимического завода.

«На Донецком фронте украинские войска контратаковали на юг от Новомихайловки и вынудили российские подразделения выйти из этой части населённого пункта. Серая зона сохраняется лишь на восточной окраине. О стабилизации ЛБС на этом участке для ВСУ говорить пока рано, но тактический успех они получили. В свою очередь ВС РФ продолжают наступление на Георгиевку. У Невельского они сумели занять новые позиции, продвинувшись по трассе М-04. Штурм укрепрайона Авдеевки российские войска вели на северо-восточных подступах к городу у коксохимического завода», — говорится в сообщении Wargonzo.

Telegram-канал «Два майора» сообщает о продвижении ВС РФ на Кураховском направлении и боях вокруг АКХЗ.

«ВС России продавливают оборону противника в Георгиевке, двигаясь из Марьинки. Южнее, у Новомихайловки, противник заявил, что ему удалось отодвинуть наши войска у населенного пункта. На южном выступе фронта Авдеевского участка в Первомайском наши войска ведут активные действия, стремясь продвинуться в населенном пункте. Сообщают о боях восточнее коксохимического завода», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает о продолжении боев в Авдеевке.

«В зоне спецоперации продолжаются ожесточенные бои на Донецком направлении, в том числе в районе Авдеевского укрепрайона. Подразделениям ВС РФ удалось увеличить зону контроля на флангах у Первомайского и Очеретино, также сообщалось о столкновениях в дачах около отстойников коксохимического завода», — говорится в публикации.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Рыбарь отмечает, что на Марьинском участке российские войска ведут подготовку к наступлению в направлении Курахово через Георгиевку.

«За последние дни штурмовым отрядам ВС РФ удалось продвинуться на 300 метров и закрепиться на территории Церкви Святого Георгия. А южнее продолжаются тяжелые бои за Новомихайловку и Победу», — говорится в сообщении.

Олег Царев сообщил в Telegram, что ВС РФ атакуют Новомихайловку с с юга и севера, основные силы ВСУ отошли в центр села. По его данным, российские войска также продвигаются в районе дамбы между Марьинкой и Георгиевкой.

«На южном фланге Авдеевки армия России продвинулась в сторону Первомайского со стороны Песок, взяли под контроль позиции ВСУ. Бой продолжается, наши стараются закрепится в восточной части Первомайского. <...> На северном фланге ВС РФ продолжают штурмовать позиции ВСУ в районе дачного поселка восточнее АКХЗ и в районе Степового», — отмечает Царев.

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