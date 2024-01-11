Войска РФ дронами уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты беспилотников FPV (First Person View) 6-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки российских войск «Запад», успешно уничтожили скрытый опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Отмечается, что данный расчет ежедневно проводит от одной до пяти успешных атак по различным целям, включая скопления пехоты.

На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Ранее капитан I ранга запаса Константин Сивков рассказал, что уничтожение группировки ВСУ на Харьковском направлении позволит предотвратить обстрелы приграничных территорий России. По его мнению, сроки начала операции остаются неизвестными. Также он отметил, что атаки ВСУ по территории России можно сократить и без начала операции. Для этого в том числе нужно усилить средства ПВО.

В то же время военкор Александр Коц считает, что защитить Белгород от обстрелов со стороны Украины не получится без взятия Харькова. Он отмечает, что расстояние между двумя городами по прямой составляет примерно 70 километров. При этом максимальная дальность стрельбы из РСЗО HIMARS достигает 84 километров. Это дает возможность бить по российскому городу из городской застройки.