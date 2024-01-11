Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ивановских десантных подразделений добились вывода из строя боевой машины пехоты (БМП) и танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России.

Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя, — подчеркнули в ведомстве.

В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона. Также отмечается, что расчеты БПЛА десантников успешно противостоят пехоте противника и «ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ».

Недавно стало известно, что новые дроны-камикадзе «Суперкам» могут поступить в российскую армию уже весной следующего года. Специалисты Ростеха пообещали, что беспилотники будут иметь в том числе разведывательную версию, а также смогут эффективно защищаться от РЭБ противника. Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что в новых летательных аппаратах будет решена главная проблема — помехозащищенность. По его словам, для этого в «Суперкамах» установят бронированную аппаратуру.