Российские военные штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что в лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, штурмовые подразделения зашли на БМД-4М, под прикрытием огня бронегруппы.

Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи, — рассказали в министерстве.

До этого беспилотные летательные аппараты ивановских десантных подразделений вывели из строя боевую машину пехоты и танка ВСУ на Артемовском направлении. В Минобороны отметили, что после этого таким же образом была выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона. Расчеты БПЛА российских десантников успешно противостоят пехоте противника, резюмировали в министерстве.

Также в Минобороны России рассказали, что экипажи российских штурмовых самолетов Су-25 уничтожили в ходе боевого вылета на Донецком направлении опорный пункт противника. Удары наносились при помощи неуправляемых авиационных ракет. На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолеты один за другим наносят удары с кабрированием, затем выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром.