«Мы все видим»: Ковитиди назвала цель новых крупных учений НАТО Ковитиди: НАТО хочет создать напряженность на Восточном фланге

Фото: defense.gov

Москва видит подготовку войск США и НАТО к маневрам у границы Союзного государства России и Белоруссии и понимает их цель, заявила в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, Альянс стремится спровоцировать эскалацию конфликта и создать напряженность на Восточном фланге, не понимая последствий своих действий.

Политик пояснила, что речь идет о подготовке НАТО к учениям Steadfast Defender-2024 на территории Польши, Прибалтики и Германии. Начало маневров намечено на 1 февраля.

Сенатор отметила, что фактически Россия воюет с США и НАТО, а Украина лишь выступает в качестве марионетки, действиями которой руководит Вашингтон. При этом она указала, что США даже не считают нужным скрывать поставки натовского вооружения и боеприпасов ВСУ, присутствие на Украине инструкторов, военных советников, а также снайперов Альянса.

Хочется сказать: господа, имейте совесть, мы все это видим, но наше терпение тоже небезгранично. Сегодня Россия не трогает США, Британию и их союзников, потому что мы не хотим войны: Россия — страна-миротворец, — сказала Ковитиди.

Она также подчеркнула, что США и их союзники должны понимать, что, наращивая градус противостояния с Россией, они создают реальные риски не только для задействованных в российско-украинском конфликте военных и техники, но и для собственной инфраструктуры. Кроме того, они ставят под угрозу гражданское население, которое стало заложником «опрометчивых действий их политических лидеров».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков расценил проведение крупных военных учений странами НАТО как попытку надавить на Россию и подтолкнуть ее к перемирию с Украиной. Он также предположил, что руководство Альянса может преследовать и другие цели. В частности, проведение учений может быть направлено на демонстрацию единства военного блока.