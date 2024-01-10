Сладков объяснил, зачем страны НАТО проводят крупные учения Военкор Сладков назвал новые учения НАТО попыткой надавить на Россию

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Проведение крупных военных учений странами НАТО является попыткой надавить на Россию и подтолкнуть ее к перемирию с Украиной, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, руководство Альянса также может преследовать и другие цели. В частности, проведение учений может быть направлено на демонстрацию единства военного блока.

Я имею несколько вариантов расшифровки смысла этих действий. Учения — давление на Россию. Запугивание под разговоры о возможном мире или, еще хуже, перемирии с Украиной. Второе — демонстрация всему миру силы на фоне расхожей сегодня мысли о том, что «НАТО уже нынче не то», — рассказал военкор.

Журналист также отметил, что страны Североатлантического альянса могут готовиться к реальным боевым действиям против России, проводя учения. Он напомнил, что об угрозе прямого столкновения между НАТО и Россией в свое время заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, беседуя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Наконец, учения НАТО могут выступать в качестве «выставки военно-промышленного комплекса США», резюмировал Сладков.

В начале декабря в Грузии прошли военные учения Maple Arch. Помимо грузинских военнослужащих, участие в маневрах также приняли военные из Канады, Венгрии, Греции, Литвы, Норвегии, Польши и Северной Македонии. Кроме того, на них были приглашены украинские военнослужащие. Целью учений стало приближение Грузии к стандартам НАТО.