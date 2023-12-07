Российский сосед начал военные учения со странами НАТО Военные учения Maple Arch 2023 под руководством Канады начались в Грузии

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Ежегодные командно-штабные учения Maple Arch начались в Грузии под руководством Канады, сообщает ТАСС. По данным агентства, кроме служащих из Грузии и Канады, в тренировках принимают участия военные из Венгрии, Греции, Литвы, Норвегии, Польши, Северной Македонии и Украины.

Указанные учения проводятся при поддержке канадской стороны. В указанных учениях принимают участие девять стран <...> участвуют примерно 280 военнослужащих, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Грузии.

Целью тренинга стало повышение совместимости между государствами, которые входят в Североатлантический альянс или относятся к его партнерам, приближение их к стандартам НАТО в планировании и проведении миротворческих операций, а также отработка навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений. Грузии впервые приняла участие в этих учениях в 2018 году, в 2012 году они впервые прошли на территории республики.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что учения НАТО «Стойкий защитник», запланированные на весну 2024 года, станут очередным этапом подготовки Североатлантического альянса к прямому вооруженному противостоянию с Россией. По его словам, самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны могут вылиться в нападение на Россию.