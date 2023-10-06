Политолог рассказал, во что могут вылиться весенние учения НАТО Политолог Ярошенко: НАТО готовится к прямому конфликту с Россией

Фото: NATO/flickr.com

Учения НАТО «Стойкий защитник», запланированные на весну 2024 года, станут очередным этапом подготовки Североатлантического альянса к прямому вооруженному противостоянию с Россией, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны могут вылиться в нападение на Россию.

Они намеренно повышают ставки, и пока нет никакой уверенности, что прямое вооруженное столкновение и нападение НАТО на Россию не начнется. Потому что учения — это стягивание войск, их подготовка, их мобилизация, — подчеркнул эксперт.

По его словам, НАТО давно готовится к вооруженному конфликту с Россией, свидетельством чему — планы по приведению в боевую готовность огромной группировки войск на границах с нашей страной.

Это натовский «план Барбаросса», то есть они к этому готовятся, они хотят развернуть на границах с Россией по всему периметру 300 тысяч военнослужащих, огромное количество БМП, танков, ракет, — рассказал политолог.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, который заявил на Валдайском форуме о разработке и испытаниях новых ракет, а также об отзыве ратификации договора о запрете на ядерные испытания. По мнению Ярошенко, если такие планы были озвучены, то, скорее всего, в ближайшее время они будут воплощены.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Альянс в 2024 году планирует провести учения по обороне восточного фланга, близкого к границам Белоруссии и России. Бауэр назвал эти учения в регионе одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны.