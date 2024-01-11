В ЛНР назвали наиболее популярный у ВСУ тип беспилотников Марочко: армия Украины стала чаще использовать кустарные беспилотники

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении, заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, технические характеристики и спектр применения таких устройств расширился. В частности их используют в качестве ретрансляторов.

В ходе эффективной работы наших средств ПВО и РЭБ на Краснолиманском направлении было установлено, что украинские боевики снизили использование гражданских заводских БПЛА и увеличили применение кустарных, — заявил Марочко.

После изучения сбитых беспилотников стало ясно, что ВСУ используют их не только для нанесения ударов по российским позициям, но и в качестве ретрансляторов и разведчиков. В частности кустарные дроны применяются для подсвечивания целей. Кроме того, украинские конструкторы пытаются создать собственные аналоги беспилотников «Герань» и «Ланцет», которые активно применяются Вооруженными силами России.

Как сообщалось ранее, системы противовоздушной обороны армии России успешно перехватили три украинских беспилотника над Ростовской, Тульской и Калужской областями. В Министерстве обороны РФ уточнили, что атака была пресечена примерно в 04:30 по московскому времени.