МО РФ: силы ПВО перехватили три БПЛА над тремя российскими регионами МО РФ: силы ПВО перехватили БПЛА над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Фото: Минобороны РФ

Силами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что атака была пресечена 11 января около 04:30 мск.

11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей, — отметили в ведомстве.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 14:30 мск.

Еще один украинский дрон до этого уничтожили в небе над Саратовской областью. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались осуществить атаку на регион с применением беспилотника самолетного типа.

Военный корреспондент Александр Коц недавно предположил, что защитить приграничные регионы России, в том числе Белгород, от обстрелов со стороны Украины не получится без взятия Харькова. По словам журналиста, расстояние между городами по прямой — около 70 км. При этом максимальная дальность стрельбы РСЗО HIMARS составляет 84 километра, что дает возможность украинским войскам наносить удары по российскому городу.