Российские военные нанесли удар по гостинице с наемниками ВСУ в Харькове «Военное обозрение»: ВС РФ нанесли удар по гостинице с наемниками ВСУ в Харькове

Фото: dsns_telegram

Telegram-канал «Военное обозрение» сообщил, что российские военные нанесли удар по гостинице «Парк Отель» в Харькове, где размещались наемники Вооруженных сил Украины. По информации канала, в здании был организован пункт временной дислокации украинской армии. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Мэр Харькова ранее заявил, что в результате взрыва в городе получило повреждения производственное предприятие. О каком именно объекте идет речь, глава города не уточнил.

Накануне российская армия уничтожила два цеха сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. По информации Минобороны, ВС РФ также ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей. Кроме этого, на Херсонском направлении военные поразили живую силу и технику противника на правом берегу Днепра, а также в районе населенных пунктов Республиканец и Тягинка.

Ранее российские силы огнем артиллерии поразили три опорных пункта украинской армии под Клещеевкой. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что вместе с личным составом ВСУ еще были уничтожены два бронеавтомобиля противника.