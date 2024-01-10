Российская армия уничтожила два цеха сборки беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили два цеха сборки беспилотников и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны. По данным военного ведомства, бойцы ВС РФ также ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе, — сказано в сообщении.

Кроме того, на Херсонском направлении была поражена живая сила и техника противника на правом берегу Днепра и в районах населенных пунктов Республиканец и Тягинка. Потери ВСУ на этом участке составили до 50 военных, две машины и артиллерийская система М777 производства США.

На Запорожском направлении российские войска при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в районе Работино. Также ВС РФ нанесли удар по позициям украинской армии севернее Новопрокоповки. Там ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что пехота ВС РФ ломает опорные пункты противника на Донецком направлении в зоне спецоперации. По словам журналиста, российские военные продвигаются в направлении Курахово. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.