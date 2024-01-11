Российская артиллерия уничтожила три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой Гагин: ВС России поразили три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой

Фото: МО РФ

Российские силы огнем артиллерии поразили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, которые приводит ТАСС, вместе с личным составом уничтожены два бронеавтомобиля противника.

К северу и югу от Клещеевки наша артиллерия за полтора дня уничтожила три украинских опорных пункта, — сказал Гагин.

Утром 11 января начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что авиация и артиллерия группировки войск «Восток» ВС РФ в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении. Также отражены две атаки противника в районе населенного пункта Новомихайловка. Уничтожен танк Т-72, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и до 30 военнослужащих.

Накануне Гагин рассказал, что ВСУ оставили свои позиции под Новомихайловкой и Георгиевкой на Донецком направлении. Кроме того, по его словам, противник сократил применение артиллерии на этом участке и нарастил применение беспилотных летательных аппаратов в целях экономии снарядов.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко при этом уточнил, что украинские силы стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении. Технические характеристики и спектр применения таких устройств расширились. В частности, их используют в качестве ретрансляторов, отметил он.