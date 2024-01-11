В Харькове заявили о повреждении производственного предприятия при обстреле Мэр Харькова Терехов заявил о повреждении производственного предприятия

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Производственное предприятие получило повреждения в Харькове в результате взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Градоначальник не уточнил, о каком именно объекте речь.

Кроме гостиницы пострадали жилые дома — один коммунальный, один частный, а также автосалон, производственное предприятие, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремели два взрыва. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

До этого глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в Харькове прогремело несколько взрывов. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко уточнил, что всего было пять взрывов. Был нанесен ущерб промышленной зоне.

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение и супермаркет, был поврежден объект социальной инфраструктуры. Также сообщалось, что в Киеве в результате взрывов начался пожар в салоне автомобиля Tesla.