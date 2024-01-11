Снайперское уничтожение антенны Starlink ВСУ в зоне СВО попало на видео

Telegram-канал 110-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса (бывшая Народная милиция ДНР) опубликовал видео поражения спутниковой антенны Starlink на позициях Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, как оператор БПЛА совершает точный сброс по цели, после чего происходит взрыв.

Точный сброс с квадрокоптера лишил украинских националистов связи и интернета, — говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении станции Starlink сообщали в Минобороны РФ. Ее ликвидировала сводная группа военнослужащих группировки войск «Запад» с помощью боевых дронов на Купянском направлении. Вместе с этим были уничтожены минометы и пехоту ВСУ. Военные получили данные о наращивании украинских сил, после чего группа разведки и операторов БПЛА совершила скрытый марш-бросок к ближнему краю из тылового района.