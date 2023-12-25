ВС России уничтожили минометы и станцию Starlink под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сводная группа военнослужащих группировки войск «Запад» с помощью боевых дронов ликвидировала минометы, пехоту ВСУ и станцию Starlink на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, военные получили данные о наращивании украинских сил, после чего группа разведки и операторов БПЛА совершила скрытый марш-бросок к ближнему краю из тылового района.

В результате совместной работы разведчиков, мотострелковых и артиллерийских подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» были уничтожены несколько блиндажей, два миномета, станция спутниковой связи Starlink и живая сила ВСУ, — рассказали в Минобороны.

Там отметили, что уничтожение целей проводилось с помощью боевых дронов на удалении порядка трех километров до позиций ВСУ.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на экспертов писало, что спутники Starlink на орбите потенциально могут стать целью для ВС России, поскольку Вооруженные силы Украины используют интернет-систему для нанесения ударов. В частности, по мнению специалистов, спутники Starlink помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам.

Также сообщалось, что ВС РФ впервые применили в зоне СВО новые дальнобойные дроны-камикадзе «Италмас». По предварительным данным, российские бойцы использовали этот вид беспилотников при атаке позиций противника в Киевской области. Известно, что «Италмасы» легче по весу БПЛА «Герань-2» и при полете издают другой звук, поэтому их сложнее распознать и перехватить.