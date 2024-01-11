Путин рассказал, в чем Россия опережает противника Путин: российским производителям БПЛА удается быть на шаг впереди противника

Фото: МО РФ

Российским производителям беспилотных летательных аппаратов удается быть на шаг впереди противника, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с дальневосточными предпринимателями. По его словам, БПЛА выполняют множество важных задач в зоне СВО, именно поэтому нужно иметь превосходство в данной сфере.

Задач очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что БПЛА стал одним из современных способов ведения вооруженной борьбы. Взаимодействуя с другими видами и родами войск, дроны повышают их эффективность. Это касается и контрбатарейной борьбы, и разведки, отметил Путин.

Обозреватель Ли Хокстейдер пишет в материале для The Washington Post, что президент России чувствует, что победа в конфликте на Украине близка. Он отметил, что Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по оказанию помощи Киеву.

Telegraph отмечает, что Путин может положить конец военному блоку стран Запада в его нынешнем виде. Издание пишет, что Европе следует быстро запустить процесс перевооружения и реиндустриализации, чтобы избежать такого исхода.