«Ключи от Европы»: на Западе рассказали, что Путин сделает с НАТО Telegraph: Путин положит НАТО конец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин может положить конец военному блоку стран Запада в его нынешнем виде, пишет Telegraph. По мнению журналистов, Европе следует быстро запустить процесс перевооружения и реиндустриализации, чтобы избежать такого исхода.

Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации. <...> Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет <...> положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен, — отметили аналитики.

Ранее Путин заявил, что Североатлантический Альянс (НАТО) давно стал задним двором США. По словам главы государства, именно американцы являются хозяевами НАТО.

Также Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Путин также выразил уверенность, что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ, а у России тем более нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного; Москва, напротив, заинтересована в развитии отношений со странами Альянса.