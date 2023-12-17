«Задний двор США»: Путин дал характеристику НАТО Путин назвал НАТО задним двором США, а американцев — его хозяевами

Фото: nato.int

Североатлантический Альянс (НАТО) давно стал задним двором США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». По словам главы государства, именно американцы являются хозяевами НАТО.

США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО или вся организация НАТО, — сказал Путин.

Ранее Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Он также уверен, что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ.

Президент добавил, что у России нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного. По его словам, Москва заинтересована в развитии отношений со странами Альянса.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с «фашистским блоком» НАТО. Он написал, что страна готова к этому, однако столкновение грозит «гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м».