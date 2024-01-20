Тиньков, Турлов, Мильнер: как живут бизнесмены, отказавшиеся от паспорта РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С началом СВО целый ряд крупных российских бизнесменов, в том числе из списка Forbes, уехали за рубеж и отреклись от гражданства РФ. Их судьба складывалась по-разному: одни, как Николай Сторонский или Юрий Мильнер, продолжили расширять бизнес, а кто-то — скажем, Рубен Варданян — оказался за решеткой. NEWS.ru рассказывает, какие причины побудили предпринимателей-эмигрантов отказаться от родного паспорта и что известно об их жизни сейчас.

Михаил Кокорич: от швабр до космоса

В минувшие выходные экс-владелец компании «Техносила» и создатель космических стартапов Михаил Кокорич выразил свое «фундаментальное несогласие» с политикой российских властей в связи с проведением СВО. «Я сознательно и официально отказался от своего гражданства Российской Федерации, прекратив свою официальную и единственную связь со страной», — написал он в социальной сети LinkedIn (заблокирована в РФ).

Путь в бизнесе Кокорич начал в 90-е с компании Dauria, производителя и продавца реагентов и промышленной взрывчатки. В 2004-м будущий эмигрант основал сеть магазинов товаров для дома «Чудодом», слившуюся затем с сетью «Уютерра». А в 2010–2012 годах бизнесмен участвовал в антикризисном управлении сети «Техносила», поглощенной в 2017-м «Эльдорадо».

Параллельно Михаил Кокорич развивал Dauria Aerospace — стартап по производству спутников, на который в 2018 году, к слову, подал в суд Роскосмос: спор возник после того, как компания Кокорича собрала для концерна два космических аппарата, связь с которыми была утеряна после первого запуска.

Еще одним проектом предпринимателя в этой сфере стала компания Momentus, с поста гендиректора которой он ушел уже в январе 2021 года. А уже в марте он основал Destinus — открытая в Швейцарии частная аэрокосмическая компания до сих пор пытается создать гибрид между самолетом и ракетой, способный перевозить грузы и людей из одного полушария Земли в другое за 1–2 часа.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Михаил Кокорич

Согласно данным, которые МИД РФ приводил в октябре 2023-го, от гражданства России за первые девять месяцев прошлого года отказались 4,4 тыс. человек, а за 2022 год — 4,3 тыс. Среди них — несколько крупных бизнесменов, ряды которых и пополнил Михаил Кокорич.

Тимур Турлов — инвестор и шахматист

Одним из первых крупных предпринимателей, объявивших о разрыве связей с Россией, стал в июне 2022 года основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Тогда он в соцсетях сообщил, что получил гражданство Казахстана. Причиной, по которой бизнесмен отказался от российского паспорта, его представитель назвал то, что казахские власти не допускают наличия второго гражданства.

Отмечалось, что Турлов также перестал быть гражданином карликового карибского государства Сент-Китс и Невис. На тот момент инвестор уже более 10 лет жил с семьей в Казахстане и стал его налоговым резидентом.

Турлов был основателем холдинга Freedom, включающего в себя инвесткомпанию Freedom Finance, онлайн-брокера Freedom24 и банк «Фридом Финанс». Он был основан в 2008 году в американском штате Невада, но со штаб-квартирой в Алма-Ате (Казахстан), при этом оказывая свои услуги и в России.

В 2021 году Турлов впервые вошел в глобальный список Forbes, заняв в нем 1517-е место с состоянием $2,1 млрд. А в 2022-м он оказался на 36-й позиции в российском рейтинге бизнесменов — его состояние оценивали в $2,4 млрд. В октябре того же года Freedom Holding Corp. объявила об уходе из РФ, продав активы местному менеджменту — этот процесс завершился год назад.

Сегодня Турлов занимается развитием экосистемы Freedom в Казахстане и работает над глобальным расширением холдинга. В январе 2023 года он занял пост главы Казахстанской федерации шахмат.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Тимур Турлов

Рубен Варданян: от сумы и от тюрьмы

В сентябре 2022 года о решении отказаться от гражданства РФ объявил основатель инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. За год до этого он получил паспорт Армении. Перестав быть россиянином, Варданян переехал в азербайджанский регион Карабах, занятый армянскими сепаратистами.

Это решение миллиардер объяснил желанием поддержать местных жителей, пребывавших, по его словам, в «тяжелом психологическим состоянии» из-за нестабильности в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). В НКР он даже занял пост главы местного правительства, но продержался считаные месяцы — уже в начале 2023-го был снят с поста. На момент отъезда из России состояние Варданяна оценивалось в $1,3 млрд.

Сейчас о судьбе бизнесмена известно мало. В конце сентября, когда Баку вернул себе контроль над территорией Карабаха, Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками при попытке уехать в Армению. С того момента он находится под стражей в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма, участии в создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. Варданяну грозит до 14 лет тюрьмы, дата суда над ним неизвестна.

По мнению аналитиков, Варданян оказался в незавидном положении: из-за своего отказа от гражданства РФ он не может рассчитывать на помощь Москвы. На это в беседе с NEWS.ru обращал внимание политолог Дмитрий Солонников. «Он сам выбрал себе такую жизнь. Он вывел свой бизнес из России, чтобы избежать санкций», — подчеркивал он.

Фото: roscongress.org Рубен Варданян

Юрий Мильнер: связи с «Газпромом» и поддержка беженцев

Следом за Варданяном в октябре 2022-го об отказе от гражданства РФ заявил другой миллиардер — Юрий Мильнер, экс-председатель Mail.ru Group и владелец инвестфонда DST Global.

В своем посте в Twitter предприниматель, который входил в топ-15 российского списка Forbes с состоянием $7,3 млрд, написал, что он и его семья навсегда покинули РФ еще в 2014 году из-за несогласия с решениями властей по Крыму, а летом 2022 года официально завершили процесс отказа от гражданства.

При этом с 2011 года бизнесмен, у которого также есть паспорт Израиля, проживает в США. Мильнер прославился в том числе тем, что на ранних этапах вложился в такие компании, как Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена), Twitter (заблокирован в РФ), Spotify, Airbnb и прочие.

В интервью американскому журналу Forbes в апреле 2022-го он утверждал, что уже много лет не зарабатывал никаких денег в России. Впрочем, согласно документам, опубликованным в 2017 году журналистами-расследователями, инвестиции Мильнера в Facebook и Twitter якобы частично финансировались ВТБ и дочерней компанией «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг».

Вскоре после начала СВО Мильнер объявил, что фонд Breakthrough Prize, который он основал вместе с женой Юлией, пожертвует $100 млн украинским беженцам. А в октябре 2023-го бизнесмен заявил о передаче $10 млн медицинским и гуманитарным организациям Израиля на фоне обострения конфликта с палестинцами.

Фото: Imago/ТАСС Юрий Мильнер

Николай Сторонский: сын своего отца

Еще одним фигурантом списка Forbes, порвавшим с Россией, оказался Николай Сторонский. Сооснователь Revolut, британско-литовской финтех-компании со штаб-квартирой в Лондоне, не называл причин такого решения. Однако представитель стартапа осенью 2022 года рассказал Forbes: после начала СВО руководство Revolut помогало украинским и российским сотрудникам покинуть свои страны, а также закрыло офисы в России.

Примечательно, что незадолго до выхода бизнесмена из гражданства Киев ввел санкции против его отца Николая Сторонского — старшего, гендиректора АО «Газпром промгаз», который живет в Лондоне и имеет британское подданство. Впрочем, представитель Revolut настаивал, что Сторонский-младший отказался от паспорта РФ еще до введения рестрикций.

В 2022 году младший Сторонский занимал 16-е место в российском списке Forbes с состоянием $7,1 млрд. Сегодня он, судя по всему, продолжает развивать свой финтех-стартап. Кстати, летом 2023-го Financial Times сообщила, что неизвестные похитили у Revolut более $20 млн из-за дефектов в платежной системе.

Олег Тиньков: банкир и дачник

И вновь осень 2022 года — в это время об отказе от гражданства заявляет основатель Tinkoff Group Олег Тиньков. В соцсетях он сообщил, что выступает против действий России на Украине и не хочет ассоциироваться с ними. Тиньков призвал других российских бизнесменов последовать его примеру. Правда, наутро публикация была удалена — сам предприниматель объяснил, что сделал это из-за атаки троллей.

За полгода до этого, в марте, на Тинькова были наложены британские санкции —бизнесмен оставался акционером Тинькофф Банка. В апреле головная компания банка TCS Group сообщила, что семейный траст Тинькова продал 35% ее акций «Интерросу» Владимира Потанина. Сам Тиньков утверждал, что его вынудили продать актив «за копейки», однако Потанин говорил, что речь шла о сотнях миллионов долларов.

20 июля 2023 года Лондон снял санкции с Тинькова, который в ответ поблагодарил британскую «демократию» за «исправленную ошибку». На момент введения рестрикций, которые подразумевали запрет на въезд, бизнесмен жил на территории королевства и проходил там лечение от лейкемии. Он утверждал, что санкции помешали процессу его реабилитации. К июлю 2022 года Тиньков заявил, что последний анализ показал полную ремиссию.

Свое место жительства теперь бизнесмен не афиширует, но известно, что у него есть ВНЖ в Италии. Зарубежный бизнес Тинькова связан с проектом La Datcha — сетью фешенебельных особняков в разных уголках Земли, которые сдаются в аренду. До 2022 года в нее входила усадьба в Астрахани, которую Тиньков продал, как и другие российские активы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Тиньков

Игорь Макаров: пострадал от англосаксов

Основатель и глава международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров отказался от российского гражданства в прошлом году — об этом стало известно в июне из его профиля на сайте все того же американского журнала Forbes. С того момента Макаров, имеющий гражданство Кипра, считается кипрским бизнесменом и занимает пятое место в списке самых богатых жителей этого острова с состоянием в $2,1 млрд.

В конце 90-х компания Макарова «Итера» занималась перепродажей газа из Туркменистана, однако в 2001-м лишилась крупных контрактов, а через несколько лет была выкуплена «Роснефтью». После этого бизнесмен основал инвесткомпанию «Арети», которая финансирует западные проекты. Например, ей принадлежит около 9% акций канадской нефтяной компании Spartan Delta Corp стоимостью $150 млн.

О причинах, по которым Макаров отказался от паспорта РФ, не сообщалось, а представители миллиардера запросы СМИ на эту тему игнорировали. После начала СВО против Макарова ввели санкции сразу несколько англосаксонских стран — Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. При этом сам он в последние годы живет между Кипром, США и Италией.

Попрощались, но не ушли

Есть среди предпринимателей, построивших бизнес в России, и те, кто отказался от связей со страной на словах, но до сих пор, насколько это известно, так и не отрекся на бумаге, официально.

Так, в марте 2022-го на Украину уехал бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. Он вступил в украинскую армию, а в видеообращении, опубликованном вскоре после отъезда, признался, что мечтал переехать с 2014 года. Волобуев подчеркивал, что родился в Сумской области, хотя гражданином Украины никогда не был, но именно эту страну всегда воспринимал как родную. Впрочем, об отказе Волобуева от паспорта РФ ничего не сообщалось.

В апреле того же года основатель «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров попросил прессу не называть его российским миллиардером. Его представитель тогда напомнил, что петербуржец давно уехал из РФ и не собирается возвращаться. Известно, что у предпринимателя, живущего в Дубае, есть гражданство Франции и уже упомянутого карибского островного государства Сент-Китс и Невис. Аналогичная просьба звучала из уст братьев Игоря и Дмитрия Бухманов, открывших в 2004 году компанию-разработчика мобильных игр Playrix.

Бывший член совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, у которого имеется гражданство РФ и Латвии, в августе прошлого года заявил, что его семья «исторически связана» именно со второй, прибалтийской страной. Это заявление прозвучало после того, как латвийское Бюро по защите конституции пригрозило лишить миллиардера гражданства из-за долгов в компаниях, открытых в республике. Авен не мог оплатить их из-за введенных против него западных санкций.

По мнению профессора Института экономики РАН Бориса Шмелева, говорить о том, что деловые люди, которые пытаются дистанцироваться от РФ, руководствуются исключительно моральными принципами, не приходится. «У многих наших крупных бизнесменов рыльце в пушку: они не платили налоги, проводили различного рода махинации. У них перед государством есть должок. Никаких там идейных соображений, по которым они эмигрировали из России, нет. Ведь как говорится в Библии: «Где твое богатство, там будет и твое сердце», — отмечал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

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