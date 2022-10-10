Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства Миллиардер и меценат Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

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Миллиардер и меценат Юрий Мильнер решил отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter. Это уже третий предприниматель, отказавшийся от паспорта РФ за последние несколько месяцев.

По словам Мильнера, он и его семья покинули Россию в 2014 году и нынешним летом официально завершили процедуру выхода из российского гражданства.

Журнал Forbes отмечает, что представитель предпринимателя подтвердил данную информацию.

В 2022 году Мильнер занял 15-е место в российском списке Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. В 1999 году он также получил гражданство Израиля и прожил там несколько лет, после чего перебрался в США.

Минувшим летом об отказе от гражданства РФ объявил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, чье состояние оценивается в $2,4 млрд. Он более 10 лет прожил в Казахстане и в текущем году получил паспорт этой страны. Законодательство Казахстана не допускает наличия второго гражданства, в результате Тулов также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис.

В сентябре из гражданства РФ вышел предприниматель Рубе Варданян. Он объяснил это решением переехать в Нагорный Карабах. В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд.

Юрий Мильнер родился в 1961 году в Москве. Изучал теоретическую физику в МГУ, в дальнейшем занимался физикой элементарных частиц. В дальнейшем занялся бизнесом, начав деловую карьеру с продажи компьютеров в СССР. Он является соучредителем и бывшим председателем интернет-компании Mail.Ru Group (ныне VK) и основателем инвестиционной компании DST Global.

В июле 2015 года Мильнер запустил Breakthrough Initiatives, научную программу по исследованию вопроса о жизни во Вселенной.