Экс-владелец «Техносилы» отказался от российского паспорта Экс-владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший владелец сети магазинов «Техносила» Михаил Кокорич сообщил о выходе из гражданства России. В посте, который предприниматель разметил на своей странице в LinkedIn, говорится, что он принял такое решение из-за «фундаментального несогласия» с проведением специальной военной операции на Украине.

На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь с этой страной, — говорится в сообщении.

Также Кокорич отметил, что не согласен с «политикой правительства Путина». К публикации бизнесмен приложил сертификат о выходе из российского гражданства, выданный посольством РФ. При этом в документе скрыто название страны, в которой находится дипломатическое представительство.

Ранее российский лидер Владимир Путин лишил гражданства екатеринбуржца Константина Соколова, мечтающего жить в столице Латвии. Решение принято на основании прошения 38-летнего бывшего жителя РФ. Как рассказала мать Константина Анна Соколова, мужчина часто бывал в Риге и давно вел разговоры об отказе от российского гражданства.

До этого президент также лишил гражданства 24-летнюю россиянку, которая хотела получить гражданство Украины. Она родилась в Москве, ее родители украинцы. В 2021 году она подала документы на украинское гражданство, но для этого нужно было отказаться от российского паспорта. Поэтому в 2022 году девушка отправилась в Россию, но вернуться не смогла из-за начала специальной военной операции.