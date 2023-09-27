Рубена Варданяна задержали при попытке выехать в Армению ТАСС: Варданяна задержали на границе Азербайджана

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Рубен Варданян

Рубен Варданян, называвший себя главой правительства Карабаха, был задержан при попытке пересечь границу Армении и Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении задержанного. По информации собеседника агентства, политик хотел выехать в Горис Сюникской области Армении. Азербайджанская сторона, как и власти Армении, соответствующие сведения пока не комментировали.

Рубена Варданяна задержали во время прохождения моста Акари, — говорится в сообщении.

Варданян был назначен госминистром непризнанной республики в ноябре 2022 года. Уже в феврале 2023 года его лишили этой должности. Он также является основателем компании «Тройка диалог» и первым президентом школы управления «Сколково». Известно, что Варданян отказался от российского гражданства в сентябре прошлого года.

Ранее стало известно о подготовке встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в испанской Гранаде. Переговоры запланированы на 5 октября. Предполагается, что на них будут также присутствовать советники лидеров Франции и Германии. 26 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провели предварительные консультации для проработки переговоров на высшем уровне.