Еще один миллиардер отказался от российского паспорта Forbes: миллиардер Макаров отказался от гражданства России

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Игорь Макаров

Основатель и руководитель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров вышел из российского гражданства, информация об этом опубликована в профиле миллиардера на сайте американского журнала Forbes. Там указано, что Макаров отказался от российского паспорта и в настоящее время является гражданином Кипра.

В этой связи Forbes поместил экс-россиянина в список самых богатых киприотов — там Макаров занял пятое место. В общемировом рейтинге миллиардеров он находится на 1368 позиции. В 2020 году кипрское издание Politis писало, что предприниматель фигурирует среди 34 «подозрительных» эпизодов предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Подобные случаи происходили в 2008–2012 годах.

Игорь Макаров родился в 1962 году в Ашхабаде. В 1992 году основал и возглавил первую в России независимую газовую компанию «Итера». В 2013 году он продал газовый актив и переименовал предприятие в «Арети». Согласно информации на сайте компании, штаб-квартира холдинга находится в Швейцарии, он состоит из дочерних и зависимых компаний с деловыми интересами в странах СНГ и Балтии, США, Канаде, Западной Европе и на Ближнем Востоке.

Также сегодня стало известно, что из российского гражданства вышел экономист Андрей Мовчан, покинувший Россию в 2020 году и переехавший с семьей в Великобританию. Ранее он заявлял, что у него есть гражданство Кипра.

Кто знает, может быть, мы еще увидимся. <...> Мне все равно не к чему возвращаться, моя бывшая... Родина, — написал он в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Ранее от российского гражданства отказались основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турпов (он получил гражданство Казахстана), экс-владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян (переехал в Армению), инвестор Юрий Мильнер (имеет паспорт Израиля), основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков (имеет гражданство Кипра).