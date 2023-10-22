Сколько россиян отказалось от гражданства в 2023 году, какие причины этого МИД России: в 2023 году от гражданства РФ отказались 4,4 тысячи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, такие цифры сопоставимы с показателями 2022 года — 4,3 тысячи. Почему люди отказываются от российского гражданства?

Причины отказа от гражданства РФ

Как пишет журнал Forbes, наиболее частая причина такого шага — переезд на постоянное место жительства в страну, которая не разрешает двойное гражданство (например, такое правило действует в Германии и Казахстане). Некоторые государства, позволяющие гражданам иметь паспорт другой страны, нередко вводят для таких лиц определенные ограничения — например, запрет или ограничения на политическую деятельность (как в США и Азербайджане).

Эксперты подчеркивают, что часто на решение об отказе от гражданства России могут влиять политические мотивы, а также проблемы с ведением бизнеса, с которыми сталкиваются обладатели российских паспортов за рубежом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, некоторые люди могут решить отказаться от российского гражданства из-за высоких налоговых ставок или сложной налоговой системы. Они могут найти страну с более привлекательными финансовыми условиями и принять решение получить гражданство этой страны, пишет портал kur-nov.ru.

Еще одной причиной являются сложности с визами и паспортами. Определенные граждане испытывают трудности с получением визы для поездок в другие страны или имеют проблемы с действительностью своих паспортов из-за российского гражданства. В таком случае они могут решить отказаться от гражданства, чтобы избежать этих проблем и легче осуществлять свои путешествия, утверждают эксперты.

Кто может подать на отказ от российского гражданства

Принять такое решение может каждый человек, который не находится под следствием, не имеет неоплаченных долгов и других невыполненных обязательств.

С отказом от гражданства человек теряет все правовые связи с государством — привилегии (от права голосовать до доступа к бесплатной медицине), налоговые и другие обязательства, возможность свободно въезжать в страну без визы, если его новое гражданство такого не предусматривает, пишет Forbes.

Как отказаться от гражданства РФ

Гражданин России должен подать соответствующее заявление в письменной или электронной форме в территориальный орган управления Федеральной миграционной службы (ФМС) или в дипломатическое представительство Российской Федерации на территории другого государства.

В заявлении необходимо указать причину отказа от гражданства, а также предоставить ряд документов, подтверждающих наличие иностранного гражданства, или документы, подтверждающие получение статуса лица без гражданства. Кроме того, гражданин должен предоставить документы, удостоверяющие его личность и гражданство Российской Федерации, а также подтвердить свою дееспособность.

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После подачи заявления территориальный орган ФМС или дипломатическое представительство проводят проверку предоставленных документов и принимают решение о возможности отказа от гражданства. В случае положительного решения гражданину выдается свидетельство о принятии заявления об отказе от гражданства, которое является документом, подтверждающим его новое гражданство.

Сколько людей получило гражданство России в 2023 году

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек.

Он уточнил, что подавляющее большинство из них — это дети, рожденные в смешанных браках. За этот же период российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей, добавил Климов.

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